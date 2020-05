Aucun vol avec violence n'a eu lieu au mois d'avril. Du jamais vu selon la commune.

La criminalité a fortement chuté sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. "Entre février et fin mars, les faits criminels ont globalement diminué de 30% au niveau du territoire communal", explique la commune. "Pour ce qui concerne plus spécifiquement le mois d’avril, la situation est encore plus marquée puisque seuls quatre vols dans les habitations et commerces et deux vols dans les voitures ont été signalés. C’est du jamais vu. Mieux encore : aucun vol avec violence n’a été répertorié au cours de cette période."

"Nous nous réjouissons bien évidement de ces faits criminels en net reculs", déclare le bourgmestre sanpetrusien Benoît Cerexhe (CDH). "Si nous sommes bien conscients que le confinement est grandement responsable de ces statistiques positives, cela nous permet d’étudier la façon d’envisager l’avenir en termes de sécurité. Il est évident qu’une plus grande présence à son domicile et une réduction des trajets offrent moins d’opportunité aux criminels de s’exprimer. Ce n’est pas négligeable comme conclusion par rapport à l’évolution possible du mode de fonctionnement de notre société. En tant qu’échevin du personnel, je pense notamment au télétravail. Nous étudions en détails tout ce que nous pouvons mettre en place pour conserver les meilleurs enseignements de cette période expérimentale sur la durée, après la crise du COVID-19."