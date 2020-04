La décision du gouvernement d’annuler toutes les rassemblements de masse jusqu’au 31 août a douché l’enthousiasme de nombreux organisateurs.

Au-delà des festivals qui attirent des milliers de personnes, d’autres événements plus intimes ont choisi d’éviter l’été.

Rendez-vous gastronomique annuel, Dinner in the Sky avait en effet opté cette année pour une installation au cœur de Bruxelles, à la Place de Brouckère plus précisément en face du prestigieux hôtel Métropole. Une manière de saluer le piétonnier de la capitale tant décrié. Les dates avaient été fixées du 6 au 21 juin avec, comme de coutume, des chefs étoilés qui servaient leurs spécialités à une table de 32 personnes (désormais dispatchées en huit tables de quatre personnes sur une nouvelle plateforme) nichée à 50 mètres de hauteur.

Eu égard aux récentes décisions, les organisateurs ont décidé d’annuler purement et simplement l’événément prévu à Anvers. Par contre, le Dinner in the Sky version Bruxelles aura bien lieu dans le courant du mois de septembre. Les dates précises seront dévoilées sous peu car toute la logisitique, l’agenda des chefs (avaient déjà été bookés Yves Mattagne, Isabelle Harpin, David Martin, etc…), bref l’organisation doit être revue. Mais Dinner in the Sky aura bien lieu en 2020.