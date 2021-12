Face au manque de places d'accueil pour les demandeurs d'asile du Petit Château, la Croix-Rouge va ouvrir dans une dizaine de jours un centre d'urgence à Evere. "Le challenge c'est de trouver les ressources humaines" selon Marie Polard du Département Accueil des Demandeurs d'Asiles. La Croix-Rouge propose donc des postes d'infirmiers, de logisticiens, d'intendants et d'accompagnateurs sociaux, indispensables pour faire fonctionner au plus vite ce centre.

"Nous allons aussi accueillir des mineurs étrangers non accompagnés. Cela demande des éducateurs et un personnel assez qualifié." Le centre a pour vocation de répondre à une situation d'urgence et sera donc temporaire, le temps que la Croix-Rouge ouvre de nouvelles places pérennes.