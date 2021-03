"On montait bien quand le Covid est arrivé et là on a dû tout arrêter sans aucune possibilité de continuer." Comme beaucoup de jeunes entrepreneurs, Thierry d’Otreppe et Sarah Mulongo ont subi de plein fouet la crise sanitaire. Sans perspectives pour leur agence d’événements, lancée il y a quatre ans, le couple ne s’est pas laissé abattre. "Ca nous a permis de réfléchir à d’autres projets qui nous plaisaient et qu’on n’avait pas pu réaliser jusque là. On nous a demandé de créer des événements en ligne mais le digital, ça ne nous fait pas vibrer. On préfère les expériences vécues en famille ou entre amis."

Avides de découvertes, amateurs de restos et de bons moments passés ensemble, ils lancent La Dalle. Le concept : une balade dans Bruxelles pour (re)découvrir la capitale tout en testant une série de restaurants, de l’apéro au dessert. "On trouvait chouette de se balader et de découvrir plusieurs restos en une fois, comme on peut le faire quand on visite d’autres villes. On a donc lancé un parcours, de la place Poelaert jusqu’au quai aux Briques, en passant par les Marolles et la Grand-Place. Ca permet de commencer avec une belle vue de la capitale et de passer par des petites rues qu’on connaît moins."

Au fil de la balade, qui dure entre 2h30 et 3h30 selon les groupes, les participants s’arrêtent dans des établissements qui leur préparent leur spécialité. "On voulait éviter les établissements hyper touristiques et proposer des coups de cœur, comme un petit libanais, des restos en phase avec nos valeurs." Lancé l’été dernier, alors que les restaurateurs peinent à payer les factures, le projet est pour certains un vrai coup de pouce. "Les restaurateurs avaient un problème d’espace puisqu’ils ne pouvaient plus accueillir autant de personnes dans leur salle. La Dalle leur a apporté une nouvelle clientèle qui prenait à emporter mais qui a souvent fini par s’asseoir en terrasse pour prendre un verre avant de poursuivre la balade."

Le projet fait rapidement mouche, tant du côté des restaurateurs que des citoyens. "On a accueilli 600 participants en trois mois, des Bruxellois mais aussi des touristes de Tournai, Arlon ou Anvers. Ils viennent en famille ou entre amis, pour un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, un rendez-vous Tinder, etc."

Lancé en juillet, "trois jours avant que j’accouche, c’était un peu sport", La Dalle est aujourd’hui sur le point de s’agrandir. De nouveaux parcours vont être créés, dont un à Schaerbeek, et d’autres villes du pays sont demandeuses. "On a été contacté par plusieurs villes pour y implanter le projet. On est en train de développer une application pour que ça puisse se faire", explique le couple, très enthousiaste.

Actuellement en pause, le projet est prêt à démarrer dès la réouverture des bars et restaurants.