Beliris, le maitre d'ouvrage public bruxellois, et la Région bruxelloise annoncent le dépôt du permis d’urbanisme pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers à Ixelles.

Le futur poste avancé du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU) viendra s’installer à côté de la caserne existante, à deux pas de la station de métro Delta. Le bâtiment existant, construit en 1980, ne répond plus aux besoins des pompiers. Il souffre de problèmes d'habitabilité, sécurité et génère un lourd impact environnemental. Vétuste et trop petit pour couvrir efficacement la zone, le complexe et ses équipements doivent être remplacés, déclarent dans un communiqué Beliris et la Région bruxelloise.

Avec une superficie de 2 700 m², contre 800 m² actuellement, la caserne sera voisine de l’ancienne pour en conserver l’excellente localisation. Les espaces de vie et de travail offriront plus de confort, un environnement de travail sain et une efficacité accrue de fonctionnement. Le bâtiment s’intègrera dans son environnement naturel en préservant l’aspect vert du campus universitaire. Sa disposition préservera aussi la zone plantée à l’arrière de la parcelle pour permettre aux pompiers de bénéficier d'un peu de verdure et d'une plus grande intimité.

"Ce projet de caserne trouve le juste équilibre entre le confort des équipes, l’efficacité de leur travail et la facilité d’entretien. C’est aussi un engagement environnemental de la part des Pompiers de Bruxelles. Le bâtiment répondra aux exigences de construction durable et sera beaucoup moins énergivore", précise Pierre Menu, Commandant en second des Pompiers de Bruxelles.

Le calendrier du projet, mené en collaboration entre Beliris et le SIAMU, estime la réception du permis en 2021 et le début des travaux pour l’année 2022.