C’est une sorte de testament politique. Un dernier message avant de rendre les armes politiques. Mercredi, l’échevin ex-Ecolo Pascal Lefevre présentera sa démission au conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre. Celle-ci n’interviendra effectivement que d’ici quelques semaines, le temps qu’Ecolo lui trouve un remplaçant.

"Alors que personne ne peut légalement me contraindre à démissionner et que je pourrais très bien passer avec armes et bagages dans un autre parti, comme d’autres l’ont fait avant moi, face à une demande excessive, j’ai l’élégance de remettre mon mandat d’échevin à Ecolo, car la confiance n’y est plus. J’ai même accepté cette double élégance d’assurer la transition et le transfert de mes compétences échevinales jusqu’au moment où Ecolo aura désigné mon successeur." Par contre, contrairement à ce que pensait le futur ex-échevin, cette démission éteindra l’action en justice lancée par ses soins.

Pour mémoire, Pascal Lefevre a attaqué le volet rémunérations privées de l’ordonnance bruxelloise exigeant la publication de toutes les rémunérations des mandataires publics bruxellois. Aujourd’hui encore, celui qui travaille à la Commission européenne dans le privé estime avoir mené le bon combat, persuadé que si l’action était allée à son terme, il aurait gagné. Rappelons en effet que cette ordonnance n’a pas passé le filtre du Conseil d’État.

Il égratigne au passage son ancien parti. "À l’évidence - et pour des raisons purement politiques et électoralistes -, Ecolo n’a pas perçu la portée de mon action. Il ne s’agissait en aucun cas de lutter contre la transparence mais de poser des questions sur l’application de certaines dispositions lorsque celles-ci enfreignent, notamment, le respect qu’a tout citoyen belge, y compris un mandataire public, au respect de sa vie privée", analyse Pascal Lefevre. "Comment ose-t-on imposer à un mandataire public de renoncer à agir en justice ? C’est ça ‘faire de la politique autrement’?"

"La nouvelle ordonnance vise principalement à lutter contre les conflits d’intérêts et cet objectif est louable et je le soutiens. Mais en quoi la révélation publique des revenus privés permet-elle de réaliser cet objectif ? En rien. Ce n’est pas le montant de ce que l’on gagne à titre privé qui permet de déterminer s’il y a un conflit d’intérêts mais la profession ou la fonction exercée au regard du mandat public que l’on détient."

Pascal Lefevre persiste : "Je suis contre une société de voyeurisme malsain, où tout le monde devrait se déshabiller en public pour être mieux observé, dénigré, jalousé ou traîné dans la boue. […] Est-ce qu’il est normal de demander à un bourgmestre, un échevin ou un président de CPAS de divulguer publiquement le montant - fût-il approximatif - de ses revenus privés ? C’est choquant à plus d’un titre."

Il ne doit pas être le seul élu à le penser. Il fut le seul à oser en parler…