Pour comprendre la gravité de la situation dans le secteur hospitalier bruxellois, une infirmière vous ouvre les portes de son service.

Lundi dernier, le personnel des hôpitaux publics bruxellois a manifesté sa grogne et son désarroi. Le 20 juin prochain, celui des hôpitaux privés se joindra au mouvement, selon un préavis de grève déposé par la CGSLB mercredi soir. Pour mieux comprendre les conditions dans lesquelles travaille le personnel soignant, La DH a suivi une infirmière pédiatrique dans sa journée de travail. Récit.

“Il n’y a pas assez de place pour mettre tous les enfants.” Ce lundi, lors de la réunion de transmission, c’est la première chose que les infirmières du matin annoncent à celles de l’après-midi : d’emblée, le ton de la journée est donné.

Avant de pouvoir commencer à soigner leurs patients, les infirmières se démènent donc pour trouver un lit à chaque enfant et pour installer au mieux leur dispositif de soin. Déjà débordées, elles ne peuvent compter sur l’avis des médecins, en réunion. Seules face à des enfants en danger immédiat, elles se trouvent confrontées à un problème éthique : doivent-elles agir sans l’aval du médecin ou attendre son retour et risquer la vie du patient ?

“Ce n’est pas idéal mais on est obligé de prendre des décisions rapidement. Parce qu’on n’a pas le temps de se poser pour discuter, il y a trop de choses à faire”, raconte Catherine. Ce jour-là, un stress supplémentaire vient perturber le service : un patient a fugué. Lorsqu’un garde le ramène enfin, le garçon est en pleine crise d’hystérie. “Vous n’imaginez pas la charge émotionnelle que cela représente de le voir traverser le couloir en hurlant.”

Mais Catherine n’a pas le temps de souffler : les médecins sont revenus et la briefent sur les traitements à administrer. Bombardée d’informations, elle ne doit pas oublier de donner leur dose d’insuline à ses patients diabétiques au moment du repas. Très vite, l’horloge affiche 21h et les infirmières de garde arrivent, sans que Catherine et ses collègues n’aient eu le temps de terminer tout ce qu’elles avaient à faire.

Il est donc 22h15 quand elle quitte enfin l’hôpital, plus d’une heure après la fin prévue de son service. Arrivée chez elle, ce sont les problèmes du quotidien qu’elle doit affronter : “Il y a la vie de famille à gérer, les poubelles à sortir, le repassage que tu n’as pas eu le temps de faire le matin à terminer.” Puis vient le moment de se coucher, pas toujours synonyme de repos. “Trouver le sommeil n’est pas facile quand tu as vécu autant de stress. Surtout quand tu sais que tu y retournes le lendemain.”

“Et ça, c’est une journée de 7h30 : la nuit on en fait onze et on peut ne pas avoir le temps de s’arrêter pour manger !”, s’exclame Catherine qui souligne que la grogne du personnel soignant est une question de qualité des soins bien plus que de salaire. “On n’a plus le temps de rien donc il nous arrive de passer à côté de certaines choses et c’est le patient qui paie.” La santé physique et mentale des infirmières accuse également le coup : “J’adore mon métier mais ça ne peut pas continuer ainsi. Vu la pression qu’on nous met, on travaille en désaccord avec nos valeurs et puis on craque. Si rien ne change, on va tomber les unes après les autres.”