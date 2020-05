La façade du siège du MR, situé à Saint-Gilles, a été taguée récemment, probablement ce week-end.

Et ce lundi matin, le président du MR Georges-Louis Bouchez a riposté, non sans humour, sur Twitter, en postant la photo des dégradations. "J'invite ces 'artistes peintres' à s'appliquer la prochaine fois et s'ils sont vraiment bons, le MR va tagguer le pignon de sa façade dans le cadre d'un concours avec de vrais artistes. N'hésitez pas à postuler", a-t-il tweeté.