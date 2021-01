Envie de manger des produits sains et bios collectés la veille directement à la ferme et chez les artisans du Brabant et de Bruxelles ? Si vous êtes Everois(e), sachez que la ferme "à-ma-zone" débutera ses livraisons sur la commune dès le jeudi 28 janvier.

Sur son site Internet, la ferme "à-ma-zone" propose une série de produits de saison proposés par des agriculteurs locaux. Fruits et légumes mais aussi boissons, viandes et épiceries : une fois votre sélection faite, la ferme vous livre votre panier en vélos cargos électriques. Si vous commandez vos produits frais jusqu'au lundi minuit, vous serez livrés directement chez vous le jeudi.

"Notre objectif est avant tout de favoriser l’économie locale tout en permettant des livraisons qui privilégient les modes de déplacements non polluant", précise le bourgmestre Ridouane Chahid (PS).