Après deux ans d'absence, la Fête de l'Environnement revient le 5 juin à Bruxelles sur le site de Tour et Taxis à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Cette fête organisée par Bruxelles Environnement rassemble de nombreuses activités artistiques et sportives. Au programme : des ateliers d'initiation artistique, des représentations ou encore des jeux individuels et collectifs pour tous les âges.

Il sera aussi possible de se restaurer. Des food trucks proposeront des plats végétariens et vegans ainsi que des boissons locales et de saison. Au cœur du parc, le village de Bruxelles Environnement occupera le chapiteau principal pour aborder les grands thèmes de l'environnement et conseiller les citoyens. Tout autour, une quarantaine d'associations seront là pour présenter leur projet et donner des astuces pour le respect de l'environnement. Cela permettra d'aborder dans la pratique des aspects aussi variés que le jardinage, la réparation d'outils et de vélos, l'achat d'objets de récupération ou la rénovation d'habitat. Toutes ces activités seront gratuites.

La Fête de l'Environnement aura lieu de 11h00 à 19h00. La mobilité douce est conseillée pour s'y rendre. Le site est desservi par tous les modes de transport en commun à proximité et deux parkings vélos surveillés seront accessibles de 10h30 à 19h30.