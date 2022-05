La Fête de l'Iris n'aura pas seulement lieu à Bruxelles ce week-end. En effet, pour la première fois, un festival de l'Iris se tiendra aussi à New York le dimanche 8 mai sous le sloganet durant lequel Bruxelles sera mise à l'honneur, annoncent vendredi les organisateurs.

La version new-yorkaise de la Fête de l'Iris se tiendra dimanche de 12 à 15 heures dans la Brooklyn Grange à Sunset Park. Lors de cet événement, les visiteurs pourront déguster des produits typiquement belges tels que la bière, les gaufres et le chocolat. D'importantes entreprises bruxelloises seront également mises à l'honneur. Les visiteurs américains de l'Iris Festival pourront également espérer gagner un voyage à Bruxelles.

La capitale belge veut également se présenter à New-York comme une ville durable et circulaire qui porte une grande attention aux enjeux climatiques. C'est pourquoi la Brooklyn Grange, qui promeut un mode de vie urbain durable par la création d'espaces verts, a été choisie. À Bruxelles, la Fête de l'Iris sera de retour après une interruption de deux ans due à la pandémie de coronavirus. Elle sera célébrée les samedi 7 et 8 mai avec des promenades, food trucks et spectacles dans les parcs et quartiers de la capitale.