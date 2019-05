Concerts, expositions, animations : de nombreux événements sont prévus dans la capitale.

Cette année, la Fête de l'Iris célèbre les 30 ans de la Région bruxelloise. Pour l'occasion, elle vous propose de (re)découvrir la capitale à travers différents événements. A l'espace Vanderborght, c'est une plongée au cœur du parcours d'Adrey Hepburn, née à Bruxelles, qui vous attend jusqu'à dimanche. Gratuite ce samedi, elle s'étend sur plus de 800 m² et comprend plusieurs centaines de photographies originales et réimprimées, un nombre limité de souvenirs, de robes et d'accessoires, ainsi que ses œuvres inédites.

Les amateurs du septième art ont quant à eux rendez-vous dimanche à la salle des Guichets pour la projection de la série de documentaires "Brusseleir". De 15h à 18h, vous rencontrerez 15 Bruxellois qui partageront leur quotidien et leur passion. Plus tard dans la soirée, c'est à Flagey que vous serez attendu pour une rétrospective intitulée "Bruxelles à l'Ecran". Le cycle de films parcourt le temps en remontant au tout début du cinéma muet et met Bruxelles à l'honneur comme un décor expressif de cinéma. L'occasion de (re)voir le documentaire "Brussels Swings".

La capitale swingera aussi vendredi lors de l'Electro Night. Claptone, Nora en Pure, Ofenbach et Stereoclip, entre autres, feront vibrer la place des Palais lors de ce concert gratuit de 18h30 à 0h30.

La Fête de l'Iris n'oublie pas les plus gourmands : depuis mercredi, des food trucks se sont installés dans le quartier de la place des Palais et du Coudenberg. Dès midi, ils vous proposent des mets aux saveurs cambodgiennes et caribéennes mais aussi des bagels, cocktails, tacos, etc.

Enfin, les festivités s'articuleront autour des 150 ans du tram bruxellois. Jusqu'à dimanche, une dizaine de véhicules historiques vicinaux, issus des quatre coins du pays, seront exposés sur la place Royale.