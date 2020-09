L'événement sera retransmis en direct sur La Une et Vivacité, dès 20h50. "En effet, seules 400 personnes seront installées par tables de quatre dans un style café-théâtre, ce qui permettra le respect des règles sanitaires et des gestes barrières", affirme Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Et pour pouvoir profiter sur place du spectacle, il faudra participer à des concours sur les chaînes de la RTBF, dans la DH et dans Metro.

Aucun écran géant ne sera installé dans le centre-ville. Les organisateurs demandent donc de ne pas se rendre à la Grand-Place sans être en possession d'une invitation qui permettra l'accès à l'espace réservé à la Fête.

Les 13 artistes qui monteront sur scène sont Typh Barrow, Lous and the Yakuza, Loïc Nottet, Tanaë, Blanche, Noé Preszow, Saule & Alice on the roof, Charles, Delta, Claire Laffut, Caballero & Jeanjass, Suarez ainsi que Plastic Bertrand.