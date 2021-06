Pour rappel : les concerts extérieurs peuvent accueillir 400 personnes tout en respectant certaines mesures sanitaires comme par exemple le port du masque.

L'extrait proposé ici, montre le groupe "LA JUNGLE" du côté de l'Esplanade de la Cité administrative dans le centre ville de la capitale. La carte qui s'étale sur plusieurs jours, jusqu'au 21 juin et se déroule dans plusieurs lieux en proposant différents artistes. On peut écouter du rap avec Isha ou Frenetik, de la Pop avec Saule et David Numwami ou encore du rock avec River into Lake, il y en a pour tous les goûts.