Crise sanitaire oblige, les rencontres se feront sans public mais seront accessibles gratuitement en ligne via le site flb.be. Des dédicaces d'auteurs seront par contre proposées dans de nombreuses librairies.

Grands débats, entretiens passionnants, rencontres poétiques, perles insolites et ateliers seront diffusés en continu de 10h à 21h. A 10h00, le public est invité chaque jour à creuser des pistes pour "prendre soin de lui et des autres" et "envisager le monde d'après". Les nouvelles voix de la littérature sont elles mises à l'honneur à partir 10h30. Débarquent ensuite dès midi les duos du Flirt Flamand, qui mêlent des échanges passionnés de couples franco-néerlandophones. Un format autour de la jeunesse est lui proposé dès 16H00, avant de laisser place aux auteurs européens dès 19h30. Pour finir la journée, à 20h00, la Foire propose des rencontres avec des auteurs de grande renommée comme Eric-Emmanuel Schmitt, Florence Aubenas, Erri de Luca ou encore Adeline Dieudonné. Le festival offre aussi à ses lecteurs la possibilité de pouvoir voyager dans quelques lieux insolites de la capitale. La rencontre avec le romancier Eric-Emmanuel Schmitt se déroulera par exemple à la Meute, cabinet de curiosités rempli d'animaux empaillés. L'autrice Léonie Bischoff lira quant à elle les lettres et cahiers secrets d'Anaïs Nin au c?ur du Cabaret Mademoiselle. En parallèle, la Foire du Livre s'est aussi associée avec certaines libraires et éditeurs afin de permettre aux lecteurs de rencontrer les auteurs au-delà de leurs écrans. Des séances de dédicaces seront ainsi organisées dans différentes librairies dans tout Bruxelles. La Foire du Livre, en ces temps de confinement, souhaite aussi s'étendre au-delà de la Belgique francophone. Proposée lors de la foire depuis 2019, une nouvelle édition du "Flirt Flamand" est ainsi organisée, avec pour ambition de faire découvrir la littérature par-delà les frontières linguistiques et de jeter des ponts entre le secteur du livre francophone et néerlandophone et les lecteurs. Cette année, le "Flirt Flamand" s'adaptera à l'édition numérique de l'événement en diffusant quotidiennement une rencontre transfrontalière entre auteurs francophones et néerlandophones dans des lieux inédits à Bruxelles. Ce sera notamment le cas de Caroline Lamarche et David Van Reybrouck à l'ancienne gare de triage de Schaerbeek-Josaphat, Seckou et Lisette Lombé à la bibliothèque de Muntpunt ou encore Peter Terrin et Adeline Dieudonné dans la galerie des glaces du Markten. Un partenariat avec LivreSuisse mettra par ailleurs cette année la littérature suisse à l'honneur avec sept auteurs importés à Bruxelles. Et, en collaboration avec la Commission européenne, le festival rassemblera aussi une vingtaine d'auteurs BD afin de réaliser une fresque commune.