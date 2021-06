Suite à une rencontre avec les syndicats forains ce vendredi, l'échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain (Défi) confirme que la Foire aura bien lieu et débutera le 17 juillet prochain. "Suite à la publication de l'arrêté ministériel reprenant les décisions du Codeco du 18 juin dernier, la Ville a pu trouver un mode d’organisation de la Foire permettant d’assurer la sécurité sanitaire et la tenue de la Foire du Midi", explique l'édile.

La Foire du Midi prendra donc bien place sur le boulevard du Midi depuis les Arts et Métiers jusqu’à la Porte de Halle du 17 juillet au 22 août. Les détails de l’organisation seront communiqués prochainement.

"Au nom des forains nous sommes heureux de refaire la Foire du Midi, qui nous a manqué l’année passée, de reprendre nos activités et d’accueillir les Belges, les Bruxellois et les visiteurs dans un dispositif alliant sécurité sanitaire et convivialité”, se réjouit Patrick De Corte, président des forains bruxellois.