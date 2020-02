Plusieurs scénarios ont été étudiés avec les forains, la Stib, Bruxelles Mobilité, la police et les services de secours.

Le chantier de la nouvelle station de métro Toots Thielamans, avenue de Stalingrad, forcera la Foire du Midi à déménager cette année. Le plateau du Heysel avait d'abord été évoqué. C'est finalement vers le canal que la Foire sera déplacée. Le point de départ se fera probablement juste après la place de l'Aviation, jusqu'à la Porte de Ninove, indique Bruzz.

"Ma volonté et celle de la Ville a toujours été de pérenniser la Foire dans son écrin naturel qu'est le boulevard du Midi, précise l'échevin des affaires économiques Fabian Maingain (Défi) à La Capitale. On a trouvé une solution qui fonctionne, permettant de trouver un espace pour tous les métiers. Et cela passe aussi par son intégration optimale dans le tissu urbain. En effet, nous portons une attention particulière à préserver nos riverains, déjà impactés par le chantier actuel afin qu’ils vivent au mieux la cohabitation."