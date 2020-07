Selon une information de bx1, le dernier CNS (Conseil national de sécurité) ne compromet pas la Foire du Midi. Elle aura bien lieu du 1er au 30 août.



“Nous terminons actuellement la préparation du protocole sanitaire, mais il n’y aura guère de changement, hormis en ce qui concerne le port du masque rendu obligatoire pour les visiteurs”, a commenté Fabian Maingain, échevin des affaires économiques de la Ville de Bruxelles.

Fabian Maingain a rappelé qu’en ce qui concerne les limitations de rassemblement, les foires avaient été placées dans la même catégorie que les marchés, si bien que la limite des 400 personnes n’intervient pas. La barre sera élevée à 800 personnes, en août.

Prévue à la base du 18 juillet au 23 août, celle-ci aura lieu finalement du 1er au 31 août. Un léger décalage donc dans les dates par rapport aux autres années.

“Après ces longues semaines d’incertitude où nous nous sommes battus pour son maintien, c’est une réjouissante nouvelle pour la dynamique économique de notre Ville”, a déclaré Fabian Maingain, échevin des affaires économiques.

Évidemment, l'enjeu sera de faire respecter toutes les mesures de sécurité. Que ce soit pour faire respecter les précautions au niveau de l'hygiène, au nombre maximum de personnes autorisées ainsi qu'au respect de la distanciation sociale et du port du masque.

Le dispositif sera semblable à celui existant sur les marchés avec la mise en place d'un sens de circulation. Des stewards seront placés aux entrées et aux sorties de la foire et un dispositif de comptage sera également utilisé. La Foire fermera aussi ses portes plus tôt en soirée. Ces horaires tendront à s'assouplir à la fin du mois d'août.

Il y aura également un protocole sanitaire concernant les attractions : les manèges seront désinfectés et les forains porteront un masque. "Nous respecterons bien les règles, précise Patrick De Corte. C'est important de donner une bonne image de la Foire. La Foire du Midi c'est la vitrine de la Belgique."