La Foire du Midi prendra ses quartiers à Bruxelles du samedi 13 juillet au dimanche 18 août prochains.

La grand-roue, les croustillons, la maison hantée : pas d'été à Bruxelles sans Foire du Midi. Elle ouvrira officiellement ses portes ce samedi après-midi pour une 139e édition qui célèbrera les forains. Le slogan de cette année, "The kids are back in town !", met ainsi à l'honneur les enfants mais aussi les familles de forains. "Pour eux, la Foire est un événement qui rythme l'année de père en fils. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de les mettre en lumière : eux aussi sont de retour, avec leur part d'enfance et leurs traditions", explique Fabian Maingain (Défi), échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles.

Pour découvrir l'envers du décor et l'univers des forains, l'artiste Martine Zunini vous propose dix portraits de forains, mettant en exergue aussi bien la personne que son métier en arrière-fond. Junior Decorte, Alexandra Dotremont, Henrie Vandervaeren et Chloé Van Doorslaer : tous se sont prêtés au jeu. Martine Zunini rend aussi hommage à Denis Delforge, figure incontournable de la Foire, qui nous a quitté cette année à Mons. "Ca faisait plus d'un an que je leur proposais le projet. Après l'enterrement de Denis, ils ont fondu en larmes et immédiatement accepté", explique l'artiste qui raconte avoir dû batailler un peu pour que la liste des dix forains comprennent aussi des foraines. "Au début, on ne m'a proposé que des garçons. Certains étaient plus réticents que d'autres mais il fallait que certains laissent leur place à une femme !"

Autre preuve s'il en faut que le masculin est encore trop souvent la norme : cette 139e édition de la Foire sera la première à accueillir une marraine, au féminin. Celle-ci n'est autre que la chanteuse Typh Barrow. "En tant que Bruxelloise de naissance, difficile de refuser une telle proposition ! Je suis étonnée mais très honorée d'être la première marraine de la Foire. Tous les Bruxellois y ont un souvenir d'enfance. Moi, c'était les croustillons trop brûlants avec supplément sucre !"

© D.R.



Autres nouveautés cette année : une maison hantée sur le thème The Walking Dead, une boite à rire complètement transformée et la Fun house villa chaos, le plus grand cake-walk pour enfants de Belgique. A noter également : la présence d'une nouvelle friterie tenue par Junior Decorte et le retour de la friterie Vandermeulen après 15 ans d'absence. "Retrouver un emplacement à la Foire, c'est un bonheur. Pour un Bruxellois, la Foire du Midi, c'est tout ! Donc je suis le plus heureux", confie Jonathan Doop.

Pour que la Foire se déroule en toute convivialité, y compris pour les riverains, la Ville de Bruxelles portera une attention particulière au bruit. Des sonomètres disposés à des endroits stratégiques permettront de mieux gérer les nuisances sonores. La Foire du Midi entend par ailleurs devenir plus écoresponsable. Un tri spécifique des cartons sera ainsi mis en place tandis que des alternatives aux objets en plastique à usage unique ont été proposées aux forrains. "On anticipe la réglementation européenne qui s'appliquera dès l'année prochaine", indique Fabian Maingain qui annonce l'instauration d'un système de comptage pour mieux connaître la fréquentation de la Foire et la provenance des visiteurs. "C'est un dispositif qui fonctionne bien aux Plaisirs d'hiver donc on a décidé de le tester à la Foire. Grâce aux antennes GSM, on comptabilise le nombre de cartes SIM présentes sur le site de la Foire. On ne collecte donc aucune donnée personnelle."

La Foire sera accessible tous les jours de 15h à 1h, les week-ends et jours fériés de 15h à 2h. Des journées à tarif réduits sont prévues le samedi 17 et le week-end 18 août.