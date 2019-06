Une file interminable s'est formée ce mercredi à l'occasion de l'ouverture du premier KFC en Belgique.

Kentucky Fried Chicken (KFC), l'un des géants du fast-food américain, vient d'ouvrir ce mercredi un établissement dans la gare du Nord. Il s'agit du premier magasin de l'enseigne en Belgique et visiblement, il était attendu par la clientèle bruxelloise...

En témoigne la file interminable qui s'est formée dans la gare du Nord.

"La gare du Nord est une localisation idéale et il y a de l'espace. Il y aura encore sûrement d'autres KFC dans les gares, les aéroports et le long des autoroutes", a précisé Steven Deman, CEO d'Autogrill, qui gère les droits de la franchise à Bruxelles et en Wallonie.

A terme, l'enseigne spécialisée dans le poulet souhaite ouvrir 150 établissements dans l'ensemble de la Belgique.