Cela fait quelques semaines à présent que les promeneurs du centre-ville du Bruxelles peuvent admirer la toute nouvelle fontaine de la Bourse. Rectangulaire, la dernière touche du piétonnier se dresse sur 32 mètres de long et 6,3 mètres de large au milieu de la rue Orts. Elle offrant la perspective spectaculaire de refléter le majestueux palais de la Bourse, ou plutôt la robe d’échafaudages qui l’entoure pendant les travaux. « La fontaine est un véritable jeu d’eau, conçue pour qu’on puisse marcher dessus », explique Marianne Hiernaux, porte-parole du service public Beliris, qui s’occupe des projets de construction et notamment de restauration des espaces verts et de la revitalisation des quartiers. Cette dernière ajoute qu’un revêtement de verre cassé a été intégré dans le béton et ensuite poli, ce qui donne un effet pailleté au fond de la fontaine.

La bruxelloise Chantalia Chrysostome et son fils Samuel s’y sont attardés lundi après-midi sous 26 degrés, une manière de se rafraîchir. « Je trouve que c’est très chouette pour les enfants, ça leur fait de l’animation de voir les jets d’eau. Au départ, j’avais pas mal d’a priori sur le piétonnier et j’avais peur de ce que ça donnerait mais maintenant je trouve ça très bien, et la fontaine embellie l’endroit », explique-t-elle.

© JC

Trois types de geysers différents montent depuis la surface de l’eau, dont un qui atteint une hauteur de 6 mètres. Six jets laminaires ont aussi été installés en clin d’oeil aux six colonnes de la Bourse. Toutes les 15 minutes, les passants peuvent découvrir une animation différente et une animation plus spectaculaire toutes les heures. Des LED colorées sont visibles entre 18h et 20h les vendredis et samedis soirs.

© JC

« Ce qui est sympa, c’est que la fontaine diffuse de fines gouttelettes qui rafraichissent en cas de canicule. Ajoutée à la verdure et sans aucune voiture, on respire un air plus sain en centre-ville », ajoute Marianne Hiernaux. Le bureau d’architecte SumProjet s’est occupé de ce projet en collaboration avec B-Group Greisch. En tant qu’ancienne échevine de la Ville de Bruxelles, pendant plus de 10 ans, la ministre Karine Lalieux a suivi la transformation du piétonnier depuis ses débuts. « C’est un chantier important pour les Bruxellois, car il est situé dans un quartier emblématique, mais aussi pour les touristes », explique-t-elle.

Il est encore temps de profiter de la fontaine pendant les beaux jours du mois de septembre. Attention tout de même car l’eau n’est pas potable. En effet, elle se trouve en circuit fermé, un système de fontaine plus écologique.