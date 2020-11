Bon d'accord, ce n'est pas un inconnu. C'est même une pointure mondiale en matière de restauration de bâtiments et sites illustres. Il n'empêche, ce vendredi, la France a confié la restauration des écuries royales du château de Fontainebleau à l'architecte bruxellois Francis Metzger, fondateur du bureau Ma2, ici associé au bureau MP-A architectes.

"Formidable nouvelle, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture de France vient d’annoncer le choix du programme et des architectes pour le projet des écuries royales du château de Fontainebleau. Après près de deux ans de concours, nous sommes désignés pour mener à bien la restauration des écuries royales du château (2 hectares) et la mise en place d’un campus international des arts sur 7 hectares", s'est réjoui le natif de Watermael-Boitsfort sur les réseaux sociaux.

"Novateur, respectueux du patrimoine et de son environnement, et économiquement viable, ce projet consiste à faire des Héronnières le cœur d’un campus international d’excellence dédié aux arts, au design et au management culturel. Interdisciplinaire et interculturel, il constituera un pôle d’enseignement et d’apprentissage, de co-création et d’innovation unique en son genre", a commenté la ministre française de la Culture dans un communiqué. "A compter de 2025, si le calendrier des travaux le permet, il accueillera chaque année quelque 10 000 étudiants sur des cycles différenciés, dont 3 000 simultanément. Dotés d’un Master, ces étudiants proviendront d’universités étrangères installées sur tous les continents. Le campus proposera également des académies d’excellence et hébergera une résidence d’artistes et de startups culturelles."

© Metzger & Associés Architecture / MP-A Architectes

Le projet de campus international des Arts est porté par un groupement réunissant la SAS International Arts Campus, les architectes Francis Metzger (Agence MA2, Bruxelles) et Christian Marina (Agence MPA, Paris), l’entreprise spécialisée dans les monuments historiques Pradeau-Morin (groupe Eiffage), le constructeur-promoteur Pitch (groupe Altaréa Cogedim), des partenaires éducatifs, culturels et artistiques ainsi que des professionnels du secteur des industries culturelles et créatives.

Le château de Fontainebleau est le 4e château le plus visité en France après Versailles, Chambord et Chenonceau. Construit en 1738 par le roi Louis XV et son architecte Jacques V Gabriel pour accueillir les écuries royales, le quartier des Héronnières est affecté aux écoles militaires en 1871. Inoccupé depuis le départ des Armées en 2001, ce site s’est profondément dégradé et les aménagements divers effectués au sein des bâtis ont altéré les plans originaux et l’identité première de l’œuvre. Classé au titre des monuments historiques, cet ensemble patrimonial nécessite une restauration fine et un réaménagement en fonction d’une nouvelle programmation, soit un enjeu majeur pour l’EPCF et le ministère français de la Culture.