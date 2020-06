L'oeuvre s'ajoute à la centaine d'autres fresques qui composent le Parcours street art de la Ville.

Un portrait de George Floyd et des mains déposant une rose : l'oeuvre se veut porteuse de mémoire mais aussi d'espoir. Inaugurée ce jeudi après-midi par la Ville de Bruxelles, elle orne désormais le mur à l'angle de l'avenue de la Reine et de la rue des Palais Outre-Ponts, à Laeken. "C'est un emplacement incroyable, il y a beaucoup de passage et on peut la voir de l'autre côté du pont", se réjouit l'artiste Novadead.

Après un peu plus d'une semaine de travail, il peut enfin en apprécier le fruit. "L'idée était de représenter quelque chose d'universel. C'est un portrait de George Floyd mais surtout d'un être humain." George Floyd comme symbole désormais incontournable, c'est aussi la réponse de la Ville aux critiques de certains riverains qui auraient préféré le portrait de Martin Luther King ou d'un autre civil, sans passé judiciaire. "Nous avons agi dans l'urgence car Bruxelles ne pouvait pas ne pas s'inscrire dans l'élan mondial suscité par la mort de George Floyd qui, bien malgré lui, est devenu un symbole de la lutte contre le racisme, explique l'échevin en charge de l'Egalité des chances Khalid Zian (PS). Il y a eu quelque chose qui est parti des Etats-Unis vers le monde entier, sans qu'on sache très bien quoi. On aurait pu choisir une autre figure mais elle aurait peut-être été moins parlante. Aujourd'hui, quiconque voit le visage de George Floyd sait qu'on parle de lutte contre le racisme."

L'oeuvre s'ajoute ainsi à la centaine d'autres fresques qui composent le Parcours street art de la Ville. "L'art et la culture permettent de susciter des discussions sur des sujets aussi importants que le racisme et les discriminations, précise l'échevine de la Culture Delphine Houba (PS). Le street art permet de réagir rapidement et de créer un musée à ciel ouvert, tout en rémunérant les artistes. Nous avons choisi Novadead car nous apprécions son travail. Il est déjà connu pour son oeuvre "The future is Europe" à Maelbeek et pour son portrait de Nelson Mandela."