e dossier a déjà fait couler beaucoup d’encre dans le nord de Bruxelles, provoqué une batterie de polémiques et de tensions. La "friche Josaphat", vaste site de 24 hectares à cheval sur les communes d’Evere et de Schaerbeek, revient sur le devant de la scène dans le cadre d’une nouvelle consultation populaire (jusqu’au 15 novembre prochain).

En 2019, une enquête publique a eu lieu et a forcé les autorités à revoir leur copie. Une nouvelle version du Plan d’Aménagement Directeur ("PAD" pour les initiés) a alors été proposée par le gouvernement bruxellois. Cette nouvelle mouture prévoit entre autres moins de logements (environ 1 200 à la place des 1 600 initialement prévus) et plus d’espaces verts (40 % de la superficie du site).