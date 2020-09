Sise au cœur du Parc Léopold, à Bruxelles, la Bibliothèque Solvay abritera prochainement le projet de galerie permanente de l'agence événementielle et culturelle. Le CEO d'Edificio a exprimé mercredi dans un communiqué sa volonté de faire vivre des lieux de caractère comme la Bibliothèque Solvay : "Nous devions, sans plus attendre, le sortir de sa torpeur. Nous désirions l'ouvrir, encore plus, au grand public via une initiative culturelle", a-t-il déclaré. "La galerie Triforium est l'incarnation de cette double volonté : soutenir le secteur culturel et ouvrir la Bibliothèque à tout un chacun."

Une exposition des photographies de Geert de Taeye inaugurera la galerie. À la croisée du cinéma, de la peinture baroque et des tableaux de David LaChapelle, les images de l'artiste seront à découvrir du 17 septembre au 18 octobre 2020. "L'exposition se veut une expérience immersive comprenant une succession de boîtes sombres. Les photographies seront magnifiées par un éclairage léché", a annoncé l'agence.

Le travail de Geert de Taeye sera complété par le savoir-faire de la food designer Mana, du sound designer Eli Sundermann et de l'artiste végétale Jacqueline Ezman.