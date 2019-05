La Gare Centrale a été évacuée samedi vers 17h20 à la suite d'un dégagement de fumée qui s'est produit entre cette dernière gare et celle de Bruxelles-Chapelle, sur la jonction Nord-Midi.

L'origine de l'incident est due à un matelas en caoutchouc incendié, selon la police de Bruxelles. L'incendie a été maîtrisé peu après 17h30 et la gare est à nouveau accessible. Quatre des six voies entre les deux gares ont été rouvertes à la circulation, selon Infrabel. L'entièreté des voies avaient été fermées sur ordre des services de sécurité (police et pompiers).