La Grande Roue de Bruxelles fait son retour ce vendredi 18 juin prochain sur la place Poelaert. L’installation de l’édifice haut de 55 mètres démarrera le WE du 11-12 juin. Cette fois-ci, The View - c’est son nom - restera en place pour six ans, la Ville de Bruxelles attend l’obtention du permis d’urbanisme destiné à pérenniser l’attraction touristique sur la place Poelaert. Seul aménagement supplémentaire cette année : l’installation de blocs de béton au pied de l’édifice.