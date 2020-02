Elle y restera jusqu'au 3 mai.

La Bike Parade de ce jeudi soir est le début officiel de Bright Brussels. Pendant quatre jours, la Porte de Hal, les Marolles, le Sablon et le Quartier royal brilleront d’un éclat particulier. En plus de la vingtaine d'installations lumineuses monumentales, il y aura beaucoup d'animations supplémentaires. Le retour de la Grande Roue s'y ajoutera. L'automne dernier, The View était déjà présente pendant deux mois. Cette fois, elle restera sur la place jusqu'au 3 mai.

La Grande Roue, qui mesure pas moins de 55 mètres de haut, dispose de 42 cabines et permet à environ 800 personnes par heure de profiter d'un panorama unique. La roue est également équipée d'une gondole pour les personnes à mobilité réduite. Grâce à l'éclairage LED, l'attraction est économique en consommation d’énergie. Le View est ouvert tous les jours de 11h à 23h. Un billet pour la roue coûte 8 euros, et les enfants paient 5 euros.

"Suite à son succès lors de la période test de septembre dernier, je suis régulièrement interpellé par les habitants et les commerçants concernant le retour de la Grande Roue sur la Place Poelaert. Visit.brussels nous a également exprimé sa volonté de voir la Grande Roue compléter le parcours du festival Bright. Elle sera, donc, de nouveau accessible dès ce jeudi et ce pour une période de trois mois", explique Fabian Maingain (Défi), échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles.