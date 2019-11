La décision avait été annoncée dans l’accord de gouvernement et elle est confirmée aujourd’hui : dès le 1er juillet 2020, les seniors et les moins de 25 ans ne payeront plus les transports en commun dans la capitale. Pour mémoire, cette mesure devrait coûter 12 millions d’euros à la société des transports bruxellois pour les six premiers mois.

Ce mardi, alors que la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) défendait le budget de la Région bruxelloise, le député CDH Christophe de Beukelaer a interpellé cette dernière. "Je dénonce tout d’abord la forme de cette mesure. Ils annoncent la gratuité du réseau Stib pour les jeunes et les seniors dans six mois, mais ils ne mettent même pas ce point dans le budget, fustige-t-il. La ministre me dit qu’ils vont faire une modification budgétaire dans quelques mois. Tout ça parce qu’ils savent bien que ça coûtera beaucoup trop cher."

Le député rappelle par ailleurs que le CDH a, à plusieurs reprises, demandé une étude d’incidence par rapport à cette décision. "Nous ne sommes pas opposés à la gratuité mais il faut le faire intelligemment. Comparer ça avec d’autres villes, voir le réel besoin des usagers. Les derniers baromètres de la Stib montrent que les voyageurs ne demandent pas la gratuité des transports, mais plus de fréquence et plus d’efficacité. Dire aux gens que c’est gratuit si on ne peut pas rentrer dans le métro en heure de pointe, ça ne sert à rien", poursuit Christophe De Beukelaer.

"Il faut augmenter la fréquence"

Pour ce dernier, il faut que l’argent destiné à cette mesure soit investi dans l’augmentation de la fréquence et pourquoi pas dans le prolongement des horaires des transports. "D’autant plus que cette gratuité va se répercuter sur les usagers qui payent. La Stib devra procéder à un ajustement en 2020 pour la financer, sans doute via une nouvelle augmentation. Il faudra trouver encore 12 millions d’euros pour financer une demi-année de gratuité. Pour moi, c’est juste un coup de communication de la part du PS", conclut le député.