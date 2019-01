Le député fédéral MR réagit à la sortie de Benoît Cerexhe (CDH) qui souhaite lancer une étude afin d'analyser l’instauration de la gratuité sur l’ensemble du réseau.

Gautier Calomne (MR), député fédéral et chef de groupe MR au conseil communal d'Ixelles, réagit à la sortie de Benoît Cerexhe, chef de groupe CDH au parlement bruxellois qui, dans La DH de ce mardi, affirme vouloir lancer une étude afin d'analyser l'instauration de la gratuité sur l'ensemble du réseau Stib. "Par la voix de son chef de groupe au parlement bruxellois, le CDH a annoncé en ce jour son souhait visant à ce qu'une étude soit réalisée sur la gratuité d'accès du réseau de la Stib pour faire face aux embouteillages monstres qui accablent la capitale. Il s'agit incontestablement de la fausse bonne idée de la semaine !", s'insurge-t-il.

"Soyons sérieux et honnête avec la population qui attend des réponses crédibles à la mobilité ! La gratuité, cela n’existe pas. Tout service génère un coût qui doit être supporté, à un moment ou l’autre, par quelqu’un. Pour la Stib qui transporte chaque année plus de 400 millions de voyageurs, ce "quelqu’un" c'est le contribuable bruxellois. L’opérateur engloutit aujourd’hui près d’un milliard d’euros de budget dont plus de 250 millions d’euros proviennent des recettes directes du trafic (billets, abonnements, droit d'usage, etc.). Ce type d’expérience a déjà été tenté un peu partout en Europe, et ce sans succès, à Hasselt notamment où le coup de marketing a vite fait place à une facture salée pour le trésor public", précise le député fédéral.

"Ceci dit, il ne faut pas rejeter le principe d’une étude sur l’amélioration des services généraux. En ce sens, il serait sans doute plus opportun d’étudier les avantages qui pourraient être tirés de tarifs modulés en fonction des heures dites de pointe ou plus calmes, ainsi que de la distance de trajet réalisé par l’usager (à l'instar de Londres, Paris, Singapour, etc.). Sur la base de données chiffrées et objectivées, le gouvernement et la direction de la Stib pourraient, le cas échéant, procéder à des modifications au niveau de l’utilisation du réseau, et ce en préservant l’équilibre subtile entre des finances saines et une réduction des embouteillages", conclut-il.