La gratuité des plaines de vacances à Saint-Josse maintenue Bruxelles

Les Plaines de vacances de l'été 2022 sont de retour à Saint-Josse ! Elles se tiendront du 4 juillet au 19 août dans les écoles Henri Frick et Joseph Delclef pour les enfants de 3 à 12 ans.

Les kets tennoodois seront accueillis de 08 heures à 17 heures et une période de garderie est prévue entre 07 h 30 et 08 h 15 et de 17 heures à 17 h 30.

Le Bourgmestre Emir Kir commente : "Nous avons tout fait pour maintenir un accueil gratuit et de qualité pour nos enfants. Nous savons que les temps sont durs pour les ménages avec la crise énergétique et que tout le monde est beaucoup plus attentif à ses dépenses. Nous restons donc fidèles à nous-mêmes avec cet ADN social qui caractérise toutes nos politiques."



Les modalités pratiques d'inscription peuvent être obtenues auprès du Service Jeunesse par courriel: mtemsamani@sjtn.brussels ou par téléphone: 02 220 25 31