La Guilde St-Sébastien peine à survivre : "Dans les années 1980, jusqu'à 100 tireurs 4 fois par semaine dans le parc Josaphat" Bruxelles El Massaoudi Sarra © FLEMAL JEAN-LUC

Le club emblématique de Schaerbeek est le seul encore en activité à Bruxelles, mais il ne compte plus qu’une vingtaine de membres. "Le sport est en voie de disparition car il n’y aura jamais assez de relève pour maintenir un nombre suffisant de tireurs. Notre club se rajeunit mais en compétition, 80 % des archers ont plus de 60 ans. Là, il y a un Anglais, un Américain et des gens du quartier. Bram est là avec son fils pour la première fois." À la belle époque, dans les années 1980, entre 80 et 100 tireurs de tout le pays s’y réunissaient jusqu’à quatre fois par semaine." Reportage