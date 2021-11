Uber exige une réforme de la législation actuelle

"Cette décision a été prise sur la base d'une réglementation obsolète, rédigée à une époque antérieure aux smartphones, que le gouvernement a promis et échoué de réformer au cours des sept dernières années. Nous sommes profondément préoccupés pour les 2 000 chauffeurs bruxellois LVC qui vont perdre leur capacité à générer des revenus à partir de vendredi. Nous demandons instamment au Gouvernement bruxellois d'agir rapidement pour réformer une fois pour toute le secteur des taxis et des LVC, afin que les chauffeurs puissent continuer à travailler et subvenir aux besoins de leurs familles", pestait Laurent Slits, qui dirige les opérations d’Uber en Belgique, au moment de commenter cette décision.