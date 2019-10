Le Hallyu, la fameuse vague coréenne culturelle, s’apprête à déferler sur Bruxelles ce samedi. Pour sa première édition, le K-Community Festival investit Forest National. Toute la journée, différentes activités typiques du pays pourront être expérimentées (nourriture, costume traditionnel, jeux vidéo, arts martiaux, calligraphie…). Des ateliers maquillage pour représenter la K-Beauty seront également proposés ainsi qu’un karaoké coréen, appelé noraebang. Le soir, deux concerts de K-pop auront lieu avec les groupes Dreamcatcher et Up10tion. "On veut donner l’occasion d’expérimenter la culture coréenne aux Européens", explique Jongsub Park, directeur de la fondation coréenne en charge des échanges culturels internationaux (KOFICE), qui organise l’événement. Le choix de la Belgique s’est fait tout naturellement, étant donné que le pays se trouve "au cœur et au centre de l’Europe" et que très peu d’événements de ce genre ont lieu chez nous.

Plusieurs communautés de fans venus de différents pays européens comme l’Espagne, la Pologne, l’Allemagne et le Royaume-Uni seront également de la partie pour présenter leur spectacle de danse et de chant. "Beaucoup de personnes ont commencé à aimer la culture coréenne à travers la K-pop. C’est une première étape. Après, on devient un peu curieux, on veut en savoir plus, on veut comprendre de quoi parlent les vedettes. C’est pourquoi nous ne proposons pas un festival uniquement de K-pop", indique Yuri Choi, assistante de direction à KOFICE. La K-pop est indéniablement l’un des genres de musique les plus populaires chez les jeunes ces dernières années, il suffit de regarder les performances des têtes de gondoles BTS pour s’en convaincre.

Un succès dû notamment à la détermination de la Corée pour faire connaître ses artistes en dehors de ses frontières. "Par exemple, au Japon, le marché domestique est énorme, cela suffit pour les artistes. Ce n’est pas le cas en Corée. Depuis 10 ans, on a mis en avant notre culture et on s’est ouvert aux pays étrangers", assure Yuri Choi. Le gouvernement tient également à soutenir toutes les initiatives de ce genre. Une stratégie payante au regard du succès de la culture du pays du Matin calme qui parvient à dépasser les barrières de la langue et des codes sociaux et culturels. Le K-Community Festival s’organisera chaque année dans des continents différents. "L’idée est de faire tourner l’événement et partager notre culture avec le plus de monde possible."