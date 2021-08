La foire de Stockel se déroule jusqu’au 15 août, avec au programme attractions et stands de nourriture.

Elle est de retour après une année d’interruption ! La kermesse de Stockel occupe jusqu’au 15 août la place Dumon dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Certes plus petite que celle du Midi, cette foire familiale de proximité accueille les petits et grands entre 14h et 22h.

Plusieurs attractions (lunapark, chenille, carrousel, tir, pêche aux canards, trampoline-élastique…) sont présentes, ainsi que des stands de nourriture (frites, escargots, croustillons, beignets, churros… ouverts quant à eux dès 12h).

Les autorités wolusanpétrusiennes ont d’ailleurs mis en place une mesure de soutien pour les acteurs de la kermesse, fortement impactés par la crise du coronavirus : une réduction de 50% sur le prix de l’emplacement. Rappelons que le port du masque est obligatoire sur place.