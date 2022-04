Il y a deux semaines, 48 travailleurs de la célèbre librairie Filigranes portaient plainte contre le patron, Marc Filipson. Management agressif, harcèlement sexuel, humiliation en public et surveillance lui sont reprochés.

Via un communiqué publié sur sa page Facebook, Filigranes et son conseil d'administration affirment être à la recherche d'un successeur à Marc Filipson. "Le Conseil d’Administration s’est mis en quête d’un/e nouveau/elle Directeur/trice. Les candidatures sont nombreuses et parfois enthousiasmantes. Nous les examinons avec intérêt, et vous serez les premiers informés dès qu’une décision aura été prise. L’objectif, c’est bien sûr un changement profond et structurel dans le mode de management de notre librairie."

Marc Filipson avait annoncé faire un pas de côté, ce qu'a confirmé le communiqué. "Dès dimanche dernier, Marc Filipson a présenté des excuses sincères à toutes celles et ceux qu’il a pu heurter ou blesser. Il s’est engagé à entamer un vrai travail sur lui-même, et à faire un pas de côté pour permettre au management de Filigranes d’évoluer dans une direction nouvelle et pérenniser ce lieu auquel nous tenons tous", peut-on lire sur le communiqué.