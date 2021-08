"Enfin ", diront les habitants de Forest. Dès septembre, la Stib organise une connexion pérenne entre Forest National et la Gare centrale, via le bus 52. "C’était une demande des Forestois d’avoir une connexion entre le centre de Forest et le centre-ville de Bruxelles", nous explique la porte-parole de la Stib, Cindy Arents.

Actuellement, cette liaison directe via la Stib n’était possible que le soir avec le tram 32. Unique ligne exploitée uniquement en soirée, et qui sera dès lors supprimée dès l’entrée en fonction de la ligne de bus 52. Cette nouvelle ligne de bus s’arrêtera aux arrêts suivants : Forest National, Gare Forest-Est, Saint-Denis, Forest Centre, Bervoets, Union, Decoster, Rochefort, Combaz, Barrière, Parvis Saint-Gilles, Porte de Hal, Hôpital Saint-Pierre, Jeu de balle, Chapelle, Bibliothèque et Gare centrale.

"Cette ligne va améliorer l’accessibilité du quartier Bervoets, et va également permettre d’offrir une correspondance avec les métros", continue la porte-parole, qui explique que cette nouvelle ligne fait partie du Plan Bus de la Stib, lancé en 2018.

La bourgmestre applaudit

Du côté des autorités communales, on dit se réjouir de la venue de cette ligne 52. "C’est toujours mieux d’avoir plus de facilités de transport pour aller d’une commune à l’autre ", commente Mariam El Hamidine (Ecolo), bourgmestre faisant fonction de Forest.

La mandataire écologiste souligne d’ailleurs les avancées des dernières années en termes de mobilité. "On a de plus en plus de moyens de transport à Forest. Il y a notamment une nouvelle ligne de bus qui relie Uccle, Forest et Anderlecht (NdlR : la ligne 74 lancée en avril dernier). Cela permet d’avoir une ville apaisée, avec d’autres moyens pour se déplacer que la voiture ."

D’autres modifications entreront en vigueur le mercredi 1er septembre. Cinq lignes de bus verront en effet leurs itinéraires modifiés : le 27 (Luxembourg - Pléiades), le 48 (Anneessens-Decroly, via Gare du Midi), le 83 (Gare de Berchem - Val Maria), le 86 (Machtens-Bockstael) et le 89 (Westland Shopping - Gare centrale).