On constate une diminution de 25 % des blessés depuis septembre dernier.

Depuis le 1er septembre 2020, les automobilistes circulant sur le ring de Bruxelles ont dû s’y habituer : la vitesse maximale autorisée y est désormais plafonnée à 100 km/h. Ceux qui continuent malgré tout à avoir le pied lourd s’exposent à de solides amendes : quatre mois après l’application de la nouvelle limitation, la police fédérale indiquait avoir verbalisé pas moins de 56 000 conducteurs trop pressés. Soit une moyenne proche des 500 par jour.

Mais si elle permettra de faire rentrer de belles recettes dans les caisses de l’État, la mesure, initiée par la Flandre sur le territoire de laquelle la plus grande portion du Ring se situe, et rapidement suivie sur la portion bruxelloise de l’autoroute, avait avant tout une portée environnementale : l’objectif était de faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre autour de la capitale et d’ainsi y limiter la pollution, le taux de particules fines dans l’atmosphère y étant particulièrement élevé.