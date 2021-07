À partir du 12 juillet, la Maison de l'Histoire Européenne ouvre ses portes au public sept jours sur sept. Elle n'était jusqu'à présent ouverte que du vendredi au dimanche.

Installée dans le parc Léopold, au cœur du quartier européen, la Maison de l'histoire européenne présente l'histoire européenne dans une perspective transnationale en reliant et en comparant les expériences partagées et les diverses interprétations de l'Europe.



Les visiteurs sont invités à explorer les six étages de l'exposition permanente, qui comprend la nouvelle section "L'Europe aujourd'hui". Installée au 6e étage du musée, "L'Europe aujourd'hui" résume l'histoire récente et les défis actuels auxquels nous sommes confrontés et invite les visiteurs à réfléchir aux valeurs fondamentales de l'Europe.

L'exposition temporaire "Fake (F)or Real - Une histoire du faux et de la contrefaçon" fait également partie des heures d'ouverture prolongées. Cette exposition présente des exemples marquants de falsifications au fil des ans - depuis l'Antiquité, en passant par l'histoire médiévale et moderne, jusqu'à nos jours.



Les deux expositions sont désormais ouvertes sept jours sur sept et disponibles en 24 langues. Conformément aux restrictions actuelles du Covid-19, il est obligatoire de réserver à l'avance, de porter un masque à tout moment et les réservations sont autorisées pour les personnes individuelles ou les membres d'un même foyer. L'entrée est gratuite.

Informations : https://historia-europa.ep.eu/fr/bienvenue-la-maison-de-lhistoire-europeenne