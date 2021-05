Après Basta Corona 2020, Basta Corona 2021. La Maison de la Création (quatre lieux culturels répartis entre Laeken et Neder-Over-Heembeek, NDLR) revient avec une série d'évènements culturels jusqu'au mois de juillet. Des artistes tout styles et toutes disciplines confondus se produiront devant les quatre lieux de la Maison de la Création, à savoir la place Bockstael, la place Saint-Nicolas, l'ancienne gare de Laeken et la Cité Modèle de Laeken. Tous les spectacles auront lieu à l'extérieur, seront ouverts à tous (dans le respect des jauges sanitaires) et complètement gratuits.

Ce vendredi 28, à 18 heures, venez écouter sur le parvis de la Gare, le duo "Two Friends", mélange de jazz, musique sud-américaine et chanson française et né d'une rencontre entre Garance Viala (chant) et Robin Rees (guitare) il y a plus de 10 ans.



Ce samedi 29, c'est la fête sur la place Saint-Nicolas à Neder-Over-Heembeek qui marque la fin du mois de juin mais également la fin des ateliers tenus à la Maison de la Création pendnat l'année. Cette année, les conditions onty été particulières mais tout est réuni pour passer un moment convivial, décontracté et festif avec de la musique, des spectacles, des bonnes choses à boire et à manger et des ateliers participatifs pour toute la famille. Au menu des concerts : Les Z'Azoteuses, Caldara, Juliette Lacroix, Hussein Rassim et Kayiroo.

Les réjouissances se poursuivent tout le mois de juin. Le programme est consultable sur le site de la Maison de la Création.