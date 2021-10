L’opposition libérale d'Anderlecht dénonce quant à elle le manque de concertation entre les instances communales et régionales.

Alors que l’enquête publique du Plan d’Aménagement Directeur du quartier de la gare du Midi est encore en cours jusqu’au 2 novembre, les autorités anderlechtoises ont déjà arrêté leur position quant à ce vaste projet de rénovation urbaine. Le collège échevinal a en effet décidé de remettre un "avis favorable conditionnel" et soumettra cette décision au conseil communal du 28 octobre prochain.

Approuvé en première lecture par l’exécutif bruxellois en mai 2021, le projet du PAD Midi prévoit pour rappel de redistribuer l’espace public des alentours de la gare ferroviaire la plus fréquentée du pays. Avec comme symbole du dossier : la résurrection de l’immense bâtiment du Tri Postal (50.000m2), appelé à devenir le siège social de la SNCB, au terme d’une profonde rénovation et d’une extension. Les terrains libérés notamment par Infrabel et la SNCB pourront dès lors être réaménagés en nouveau quartier mélangeant logements et bureaux, avec comme ambition de créer une "gare habitante".