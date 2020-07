Selon David Leisterh, des discriminations sont rencontrées dans le cadre de l’éligibilité aux primes régionales.

En cette période de crise sanitaire, les indépendants dont l'activité professionnelle a été partiellement ou totalement suspendue peuvent bénéficier d'aides financières. Mais selon David Leisterh, député bruxellois et président du MR bruxellois, des discriminations sont rencontrées dans le cadre de l’éligibilité aux primes régionales.

"Il n’est pas possible pour les indépendants d’obtenir de prime si le droit passerelle complet n’a pas été obtenu avant le 3 juin. Cette date butoir était celle choisie par le gouvernement bruxellois à partir de laquelle un indépendant peut ou non prétendre à la prime compensatoire de 2.000 euros. Pour rappel, cette prime dite compensatoire devait permettre de "compenser" l’oubli pour certains acteurs d’une prime de 4000 euros", explique le député libéral. "Si un indépendant n’avait pas rempli les formalités administratives pour le droit passerelle complet pour le 3 juin, il pouvait oublier cette prime régionale. J’imagine qu’il y a une erreur quelque part : on est tous d’accord pour dire que la crise ne s’est pas arrêtée le 3 juin."

Mais pour bénéficier de la prime compensatoire, il faut être indépendant et, en plus, avoir bénéficié du droit passerelle complet. "Un indépendant qui ne dispose que du droit passerelle partiel (pensionnés actifs, étudiants indépendants ou indépendants à titre partiel), est automatiquement exclu de la prime. Il s’agit d’une discrimination. Elle est certainement non voulue : j’ai déposé une interpellation au Gouvernement bruxellois à ce sujet pour leur demander de la corriger ", conclut David Leisterh.