Chaque semaine, l’ASBL Soleil d’hiver permet à des personnes précarisées de se nourrir.

"De la farine ? Du riz ? De la purée ?" À chaque réponse positive, Steph glisse les denrées dans le sac de la sexagénaire qui lui fait face. "Du lait ? Non ? Je crois qu’on a fait le tour." Elle embrasse son interlocutrice et reprend son petit rituel avec la personne suivante. À quelques pas de là, sa collègue Sonia accueille une autre bénéficiaire. "Comme tu es belle, cette nouvelle coupe te va à ravir !" Deux fois par semaine, les deux Bruxelloises organisent des distributions de colis alimentaires, via leur association Soleil d’hiver. Elles assurent ainsi des repas à 120 familles de Woluwe-Saint-Lambert.

"On est une petite structure et on tient à le rester pour connaître nos bénéficiaires. On connaît leur prénom, leurs enfants, on sait où ils habitent et quelles sont leurs préférences alimentaires. Pour nous, c’est important." Et pour cause, c’est par la création de lien social qu’elles entendent aider ces personnes précarisées. "Le but est d’éviter le point de non-retour. C’est pour ça qu’on fait de la prévention : la maman à qui on donne à manger va pouvoir payer son loyer."

Repas chauds, denrées conservables et produits sanitaires, l’ASBL est active depuis plus de dix ans grâce à un partenariat avec des grandes surfaces. Ce samedi, c’est une autre association qui fournissait les colis : Transition, qui milite pour une meilleure compréhension de la transidentité. "Cette année pour mon anniversaire, je ne voyais pas l’intérêt de recevoir des cadeaux. Cela avait plus de sens de demander à mes proches de donner un peu d’argent, le montant de leur choix, pour financer des repas à distribuer aux plus démunis", explique Samantha Warginaire, présidente de l’association.

Des pensionnés, des familles avec enfants, des travailleurs : Soleil d’hiver accompagne des personnes au parcours assez varié. "On ne se rend pas compte à quel point le passage d’une situation où on est bien à une situation où on n’arrive plus à boucler ses fins de mois peut être extrêmement rapide, expliquent les bénévoles. C’est l’une des raisons pour lesquelles on fait en sorte que les gens prennent conscience de l’importance d’être solidaire. Un jour, c’est peut-être vous qui aurez besoin de cette aide."

Longtemps actives dans le centre-ville, Steph et Sonia se consacrent aujourd’hui à la commune de Woluwe-Saint-Lambert, loin d’être épargnée par la précarité. "Woluwe est perçue comme une commune privilégiée mais certains de ses habitants sont en grande difficulté. On n’est pas un frigo qui veut éviter le gaspillage, notre but est de donner à ceux qui ont faim."