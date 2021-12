L'échevin n'annonce pas pour autant une annulation, et donne rendez-vous aux sportifs dès le printemps prochain. Les 5.000 euros de subsides promis restent d'ailleurs d'actualité. "On espère pouvoir organiser ça vers le mois de mars" ajoute Benoit Hellings.





Pour rappel, la Corrida est une course organisée depuis plusieurs années dans les rues du centre de la capitale. Le départ et l'arrivée étaient prévus au même endroit, place d'Espagne. Deux boucles étaient au menu des sportifs, l'une de quatre kilomètres, l'autre de huit. "Ici, la difficulté, c'était de gérer la concentration de personnes au départ et à l'arrivée" conclut l'échevin.