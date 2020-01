La mère de la fillette de 7 ans, décédée vendredi à Molenbeek-Saint-Jean, a été inculpée par le juge d'instruction d'homicide volontaire, soit de meurtre, a indiqué le parquet de Bruxelles mercredi.

Elle comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil, qui doit décider de son maintien ou non en détention. La mère avait été placée sous mandat d'arrêt mardi en fin de journée. La cause exacte du décès de la fillette n'est pas encore claire, selon le parquet, mais le médecin légiste a déjà pu conclure qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle.

La mère de la victime est âgée de 39 ans. Elle a déclaré le décès de son enfant lundi matin à la commune de Molenbeek-Saint-Jean. La police a ensuite immédiatement été avisée des faits et un juge d'instruction a été saisi. Ce dernier ainsi que le parquet de Bruxelles sont descendus sur place. Un médecin légiste a ensuite été désigné et s'est également rendu sur les lieux, le domicile familial à Molenbeek-Saint-Jean où le corps se trouvait. Certains éléments ont immédiatement été considérés comme suspects, notamment le fait que le décès semblait remonter à vendredi. Une autopsie a ensuite été ordonnée. Les premiers résultats montrent que le décès de l'enfant n'est pas naturel, mais la cause exacte doit encore être déterminée. Une expertise toxicologique a été ordonnée en complément.