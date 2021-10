L’annonce a eu l’effet d’une bombe dans la périphérie du sud-est de Bruxelles. L’avenue Dubois, à cheval sur Hoeilaart et Rhode-Saint-Genèse, sera mise en sens unique pendant un an dès ce lundi 18 octobre. Seul le trafic en direction de Rhode-Saint-Genèse sera désormais autorisé : impossible par contre d’accéder au ring par cette voirie.

Une nouvelle qui suscite l’ire du bourgmestre de Rhode-Saint-Genèse, Pierre Rolin (CDH). "Nous avons appris la mesure lundi par le plus grand des hasards en regardant le site de la commune d’Hoeilaart. Nous sommes choqués de ne pas avoir été prévenus", dénonce le mayeur.

Cette mesure est une conséquence directe du projet d’"écorécréaduc" (ça ne s’invente pas...), entrepris par Werken Aan de Ring, à hauteur de Groenendael. "On savait qu’il allait y avoir des travaux… mais aucun timing n’avait encore été communiqué", déplore l’échevin de la Mobilité, Philippe De Vleeschouwer.

© De Werkvennootschap

De longues déviations

Pour les autorités rhodiennes, cette mise en sens unique de l’avenue Dubois aura comme effet d’enclaver la localité. "On ne peut pas vivre enfermé pendant un an", tonne Pierre Rolin.

Car ce chantier s’ajoute à une liste déjà longue de perturbations du trafic automobile, qui compliquent déjà les trajets des navetteurs brabançons, comme la fermeture de la chaussée de la Hulpe.

Dès lundi, le trafic venant d’Uccle et de Rhode sera donc dès lors dévié par Waterloo (via "obviously" la chaussée de Waterloo). "Mais il n’y a pas eu de concertation avec Uccle et Waterloo. Cela va forcer les habitants de Rhode à faire des détours énormes pour rejoindre le ring, se rendre à l’hôpital… Cela va affecter la mobilité, mais également la sécurité", déplore le bourgmestre de Rhode.

Parmi les demandes de Rhode : réduire fortement la durée de l’impact, retarder le début des travaux et conserver la circulation en direction du ring.

Une réunion a lieu ce vendredi entre les différents intervenants pour trouver un accord et éventuellement amender le plan de circulation. Il nous revient qu’un accord serait en passe d’être conclu pour réduire à… deux semaines la durée des travaux !

D'un an de chantier... à deux semaines ?

Les perturbations sur le ring à proprement parler seront quant à elles limitées la nuit. "Nous veillons à ne jamais fermer entièrement le ring pendant les travaux", promet l’agence Werken Aan de Ring.

Le pont cyclable actuel au niveau de Groenendael sera quant à lui démoli, et les cyclistes devront aussi changer leurs habitudes pendant un moment. "À partir du lundi 18 octobre, une liaison cycliste temporaire sera mise en place entre Tumulidreef et le passage cycliste du côté nord du pont ferroviaire. Elle longera la fin de la Duboislaan et passera sous la voie ferrée jusqu'à la Terhulpensesteenweg (N275). De cette manière, la traversée du Ring à vélo reste possible par le côté nord de la voie ferrée et le pont écorégulateur peut être construit sur le côté sud", indique Werken Aan de Ring.

Pour information, l’écorécréaduc De Priorij permettra à terme de circuler de manière plus fluide au-dessus du ring, à pied ou à vélo, depuis la gare de Groenendael jusqu’au Musée de la Forêt (Bosmuseum). Un projet qui permettra notamment de rendre plus accessible la forêt de Soignes.

© De Werkvennootschap