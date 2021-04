Occupée depuis le samedi 3 avril – dans le sillage de l’occupation du Théâtre national, entamée le 19 mars – et alors que le KVS a annoncé s’autodéconfiner le 26 avril, la Monnaie a reçu vendredi en fin d’après-midi la visite de la police de Bruxelles.

Pas d’évacuation des lieux (l’occupation fait l’objet d’un accord avec la direction) mais une restriction de l’amplification aux tribunes ouvertes, en fin de journée, sur le parvis de l’opéra.

"La police a voulu empêcher le rassemblement et nous a confisqué notre matériel", indique une des membres du collectif Bezet La Monnaie occupée. Un acte qu’elle qualifie de "symboliquement violent" dans un temps où justement la jeunesse et la culture se mobilisent pour offrir une tribune à celles et ceux qui peinent à se faire entendre, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire. Qu’à cela ne tienne : "On continue a cappella."

"Quand on est furax, on est encore debout"

C’est ainsi sans micro que Christine Mahy a pris la parole. Cette intervention est "d’autant plus heurtante que tout cela se passe de façon pacifique, organisée, structurée", a souligné la secrétaire générale et politique du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), interpellant le bourgmestre de Bruxelles. "Mais enfin qu’est-ce qu’il vous prend d’agresser des citoyens qui essaient d’alimenter le débat et la réflexion ? D’arrêter des gens qui, oui, sont furax de ce qui se passe, mais, quand on est furax, c’est qu’on est encore debout, qu’on est en train de faire, de proposer, de construire !"

La crise révèle les injustices et les inégalités, rappellera-t-elle, bientôt munie d’un mégaphone. "Il est grand temps de reconnaître que créer a une fonction majeure dans une société."