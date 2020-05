Hier mercredi, près de 90 % des chauffeurs de bus et 40 % des chauffeurs de tram ont débrayé. Tandis que le vice-président de la Stib soutient les chauffeurs en arrêt de travail. Lancé lundi, le mouvement de grogne ne baisse pas d’intensité à la Stib. Pire, certains chauffeurs du métro refusent également de rouler par solidarité.

À ce titre, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) est invitée à venir débattre de la situation de crise que vit la Stib depuis lundi en commission Mobilité du Parlement bruxellois, mardi prochain. Au départ, la séance devait permettre d’entendre les directions de la Stib, de Bruxelles Mobilité et de parking.brussels, dans le cadre d’une série d’auditions initiées voici quinze jours par les députés. La ministre ne devait pas s’y rendre. "Mais avec ce qui se passe à la Stib en ce moment, j’attends les questions d’actualité d’ici vendredi" , ex plique la présidente de la commission Anne-Charlotte d’Ursel (MR).

Si trois groupes parlementaires déposent des questions d’actualité sur ce sujet, Elke Van den Brandt devra venir y répondre. Le MR, mais pas seulement, demandera notamment à la ministre "pourquoi, à Bruxelles, on n’a pas pris les mêmes mesures sanitaires qu’aux Tec et chez De Lijn" , précise la députée libérale.

Le CDH, via le député Christophe De Beukelaer, déposera lui aussi une série de questions. Il avait déjà fustigé les arrêts de travail dans nos colonnes. "Nous demandons à Elke Van den Brandt de mettre les mains dans le cambouis et toute son énergie au service de la Stib. Je rappelle que cette grève n’est pas acceptable. Les mesures de précaution nécessaires ont été prises par la Stib et les syndicats y ont donné leur accord" , e xplique Christophe De Beukelaer, qui s’inquiète par ailleurs "de l’évolution de la façon dont la représentation sociale s’organise à la Stib. Il semble y avoir une désarticulation complète entre les délégués et les responsables permanents qui ne semblent plus avoir la situation en main".

Quant au PTB, il soutient très largement et depuis le début déjà la fronde des chauffeurs de la Stib. À tel point que la direction les accuse d’avoir mené la fronde… Le député Youssef Handichi posait d’ailleurs en bonne place au milieu des grévistes devant les photographes lundi matin.

"Nous recevons des photos d’usagers de la Stib qui sont serrés comme des sardines dans les transports en commun. Une telle situation est une source de transmission du virus importante. Comme l’a montré le métro de New York qui était un vecteur important de la propagation du virus" , al erte la députée PTB Françoise De Smedt. "Nous voulons entendre d’une manière urgente la ministre sur cette situation et qu’elle prenne ses responsabilités pour protéger la santé des usagers et des agents de la Stib. Pourquoi si dans les transports des Tec des quotas de passagers sont maintenus, ce ne serait pas possible à la Stib ? C’est ce que nous demandons entre autres, que la distanciation sociale soit à nouveau réintroduite via des quotas de passagers dans les transports en commun."

Plus surprenant, le vice-président du CA de la Stib Lotfi Mostefa (PS) soutient lui aussi les frondeurs : "Il y a une colère émanant de la base du personnel que je trouve légitime et compréhensible et je leur affiche publiquement mon soutien. Je demande que le point relatif au bien-être du personnel en temps de Covid soit inscrit à l’ordre du jour du prochain comité de gestion pour qu’on tranche sur la question. On ne peut pas faire fi de la colère des chauffeurs, il faut écouter la base et les comprendre car leurs craintes par rapport au coronavirus sont légitimes. Il faut trouver un juste équilibre entre la continuité du service de la Stib pour les usagers et la santé des chauffeurs, qui doit primer avant tout" , a rgue le socialiste.

Aujourd’hui, 88 % des chauffeurs de bus et 40 % des chauffeurs de tram ont débrayé tandis que la grève s’est étendue aux chauffeurs du métro. Ils font des grèves de 2 à 3 heures, puis reprennent leur service en alternance.