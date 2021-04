L'eau d'un étang du parc de la Woluwe a changé de couleur en début de semaine. Selon plusieurs riverains, ce phénomène est en lien avec les oeuvres d'art installées sur l'étang dans le cadre du parcours d'artistes lancé par les communes de Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. Il s'agit d'une vingtaine d'origamis géants en forme de cygnes, voguant sur l'étang. Cette oeuvre d'art contemporaine ne plaît pas à tous les habitués du parc.

"Je trouve absurde de faire des expositions en intervenant dans un étang fait pour la nature et les animaux", explique André, un habitué du parc. "Depuis l'installation des origamis, les canards et les cygnes ne viennent plus sur cette partie de l'étang. Ils tournent autour. Pourquoi ne pas avoir mis cette installation sur l'étang autour du restaurant. C'est une zone de loisirs." André fut également surpris par la couleur de l'eau, bien plus claire que d'habitude. "J’ai l’impression qu’une teinture a été mise dans l’eau."

© BAUWERAERTS DIDIER

Les organisateurs de l'événement culturel assurent qu'ils n'ont pas teinté l'eau. "Nous avons obtenu l'accord de Bruxelles-Environnement pour exposer dans le parc et dans l'étang. Certainement pas pour teinter l'eau", explique l'une des porte-paroles de l'exposition.

Alertée par des promeneurs, Bruxelles-Environnement est allée vérifier sur place est s'est rendue compte que l'eau était laiteuse. "On ne connaît pas à ce stade la cause", explique la porte-parole de l'organisme régional Pascale Hourman. "Sur base de mesures réalisées à l’aide d’une sonde par un expert, il apparaît que les paramètres physico-chimiques sont normaux et nous ne sommes pas en présence de cyanobactérie. Cela pourrait donc être d’origine naturelle. Nous suivrons la situation de près ces prochains jours."