La N-VA a décroché un siège au sein d'une importante ASBL active dans l'événementiel à Bruxelles, écrit De Tijd, vendredi. Le parti nationaliste flamand a lancé plusieurs procédures pour obtenir plus de poids au sein des associations.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS) a décidé d'octroyer à la N-VA un siège d'observateur (sans droit de vote) au conseil d'administration de Brussels Major Events (BME), responsable notamment de la venue du Tour de France à Bruxelles l'été dernier. La Commission du Pacte culturel, qui vérifie le respect du pluralisme au sein des institutions culturelles du pays, avait en effet donné raison au parti de Bart De Wever après une plainte déposée en 2016.

"Nous demandons depuis des années la clarté sur les flux financiers dans de nombreuses associations sans but lucratif bruxelloises", explique Mathias Vanden Borre (N-VA). "Malheureusement, nous avons été tenus à l'écart, surtout des grandes institutions. Je me réjouis donc d'avoir obtenu gain de cause. BME est un chouchou de Philippe Close vers lequel circule l'argent des contribuables, il est donc normal que l'opposition exerce un contrôle."

L'élu N-VA souligne que d'autres plaintes du même type ont été introduites contre les ASBL Brussels Expo, Prosport Bruxelles et Bains de Bruxelles, qui sont toujours en cours de traitement.